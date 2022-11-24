В Калуге арестован мужчина, который убил женщину 19 лет назад

В Калуге заключен под стражу 41-летний мужчина, которого подозревают в убийстве, произошедшем в 2003 году. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Преступление произошло 19 лет назад на улице Просторной в Ждамирово. По версии следствия, виновник дважды ударил ножом в шею жившую там женщину и украл 8 142 рубля.

Все эти годы мужчина находился в розыске. Задержали его в ноябре. В УМВД по Калужской области уточнили, что он жил в Костроме.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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