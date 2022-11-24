В Калуге шесть человек перевели мошенникам два миллиона рублей

В четверг, 24 ноября, управлении МВД по Калужской области сообщило об очередных случаях телефонного мошенничества. Жертвами стали шестеро жителей Калуги.

Во всех случаях преступники представлялись сотрудниками банка и убеждали калужан перевести их сбережения на некие безопасные счета.

В общей сложности люди лишились двух миллионов рублей.

Полиция возбудила уголовные дела по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

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