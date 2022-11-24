Житель Калуги украл девять коров

В Калуге до шести лет колонии грозит 30-летнему мужчине, который украл девять коров. В четверг, 24 ноября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин взломал замок и вывел животных из загона фермы в Дзержинском районе. Коров он на грузовой машине перевез в Калугу. Там их и нашли полицейские.

Животных вор собирался перепродать, но не успел. Коров уже вернули владельцу. Потенциальный ущерб он оценивал в 650 тысяч рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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