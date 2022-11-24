В Калужской области виновник ДТП угрожал убить второго водителя

В Кирове после ДТП один из водителей угрожал убить второго. В четверг, 24 ноября, об этом происшествии рассказали в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, два автомобиля столкнулись на одной из улиц. После этого 32-летний водитель скрылся с места ДТП.

Когда второй участник оформил все документы с полицейскими, он поехал домой к виновнику аварии, так как знал его.

Началась ссора. После этого хозяин жилища начал угрожать оппоненту убийством и направил на него охотничье ружье.

Полиция сейчас ведет расследование. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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