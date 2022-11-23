В Калуге женщину ограбили в очереди
В Калуге 34-летний мужчина задержан по подозрению в грабеже. В среду, 23 ноября, об этом сообщили в региональном управлении полиции.
Инцидент произошел в магазине, где калужанин и его жертва стояли в очереди.
Когда женщина положила деньги за покупку, он выхватил купюры и убежал.
Вскоре виновника нашли. К тому моменту деньги он уже потратил.
Полиция ведет расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Грабеж».
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.