В Калуге женщину ограбили в очереди

В Калуге 34-летний мужчина задержан по подозрению в грабеже. В среду, 23 ноября, об этом сообщили в региональном управлении полиции.

Инцидент произошел в магазине, где калужанин и его жертва стояли в очереди.

Когда женщина положила деньги за покупку, он выхватил купюры и убежал.

Вскоре виновника нашли. К тому моменту деньги он уже потратил.

Полиция ведет расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Грабеж».

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