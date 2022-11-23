В Калуге 53-летний мужчина ударил знакомого ножом
В Калуге застолье с двумя мужчинами и девушкой закончилось возбуждением уголовного дела. В среду, 23 ноября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.
53-летний мужчина пригласил гостей. Они выпивали. Позже девушка пошла в другую комнату спать. Вскоре туда направился и пришедший с ней мужчина.
Но хозяину квартиры что-то не понравилось. Началась ссора. И 53-летний калужанин ножом ударил своего гостя.
Пострадавший сам обратился в больницу. У него зафиксировали легкую травму.
Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.
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