В Калуге 53-летний мужчина ударил знакомого ножом

В Калуге застолье с двумя мужчинами и девушкой закончилось возбуждением уголовного дела. В среду, 23 ноября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

53-летний мужчина пригласил гостей. Они выпивали. Позже девушка пошла в другую комнату спать. Вскоре туда направился и пришедший с ней мужчина.

Но хозяину квартиры что-то не понравилось. Началась ссора. И 53-летний калужанин ножом ударил своего гостя.

Пострадавший сам обратился в больницу. У него зафиксировали легкую травму.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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