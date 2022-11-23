Житель Калуги перевел 127 тысяч рублей мошеннику, который притворился проституткой

В Калуге мужчина стал жертвой мошенника, когда попытался встретиться с проституткой. В среду, 23 ноября, об этом инциденте сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Мошенник из Тамбова использовал фото девушки, а по телефону разговаривал измененным голосом.

Калужского клиента он попросил внести предоплату в 15 000 рублей. Потом он несколько раз убеждал собеседника, что оплата не прошла и просил повторить операцию.

В общей сложности калужанин перевел фальшивой проститутке 127 тысяч рублей, но в условленном месте девушку так и не дождался.

Вскоре подозреваемого нашли. Ему 22 года. Полиция ведет расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество».

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