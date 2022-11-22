В Калужской области 17-летний юноша убил бомжа, чтобы развлечься

В Людиново 17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве бомжа. Во вторник, 22 ноября, об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Преступление произошло в августе нынешнего года. Но предполагаемого виновника удалось найти только сейчас.

По версии следствия, 17-летний преступник зашел в гараж, где ночевал 44-летний бомж, и до смерти избил мужчину. Труп на следующий день нашел знакомый погибшего.

- В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса дал признательные показания, - подчеркнули в Следственном комитете. - Он сообщил, что избил незнакомого мужчину беспричинно, желая развлечься.

Расследование по этому делу продолжается.

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