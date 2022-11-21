Четверых жителей Калуги обвиняют в 37 кражах

В Калуге прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении четверых жителей Калуги. Мужчин обвиняют в кражах, сообщили в понедельник, 21 ноября, в прокуратуре Калужской области.

Следствие выяснило, что преступники совершили 37 краж. Из них 25 – группой лиц по предварительному сговору.

С июня 2021 года по март 2022 года калужане воровали с чужих участков металлолом, металлические заборы, трубы и кабель.

Ущерб оценили в 350 тысяч рублей.

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