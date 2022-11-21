Мужчина из Липецкой области развращал калужских девочек в соцсетях

22-летнего жителя Липецкой области приговорили к девяти годам колонии за развращение школьниц, а уже потом выяснилось, что от действий мужчины пострадали и другие девочки. Среди них есть и жительницы Калужской области, сообщили в понедельник, 21 ноября, в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, преступник писал школьницам в соцсетях на интимные темы и добивался от них интимных фото. После этого мужчина вымогал у школьниц деньги, угрожая опубликовать снимки.

В ближайшее время суд рассмотрит новое дело.

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