В Калуге 19-летний ученик автошколы завалил экзамены и ездил за рулем с поддельными правами

В воскресенье, 20 ноября, УМВД России по городу Калуге сообщает возбуждении уголовного дела об использовании поддельного водительского удостоверения.

Как стало известно, полиция остановила авто для проверки документов. Права, которые предоставил водитель, вызвали сомнения у полиции: шрифт отличался, а код региона указывал на другой город.

Проверка показала, что такие права были зарегистрированы совсем на другого человека.

Оказалось, что 19-летний калужанин вообще не получал права. Он завалил экзамены в автошколе, после чего решил купить водительское удостоверение.

В Интернете нашел объявление, оплатил задаток, после готовности документов оплатил остаток. Фальшивые права обошлись парню в 25 тысяч рубелей.

Калужанин под подпиской о невыезде, ему грозит до 1 года лишения свободы.

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