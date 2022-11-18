В Калуге обиженный мужчина украл телефон у своей знакомой

Жителю Калуги грозит до пяти лет лишения свободы за кражу телефона. В пятницу, 18 ноября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, 33-летний мужчина был в гостях у женщины. Они поссорились. Когда калужанка вышла в другую комнату, он взял ее телефон и убежал.

Позже вор сдал гаджет в скупку.

Сейчас полиция ведет расследование уголовного дела.

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