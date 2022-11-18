С дорог Калужской области украли 500 знаков

С начала года в Калужской области украли 500 дорожных знаков. В пятницу, 18 ноября, об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

- С начала этого года только на региональных дорогах украдено порядка 500 знаков дорожного движения, - говорится в сообщении Минтранса. - Ущерб, нанесенный бюджету региона - почти 4,5 миллиона рублей.

По информации чиновников, чаще всего воруют знаки «Уступи дорогу» и «Обгон запрещен».

- Сдать на металлолом, построить забор или сделать мишенью - не лучший способ их использования, - уверены в министерстве. - Ответственность знаковые воры несут по статье 158 уголовного кодекса РФ.

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