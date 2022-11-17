Жителю Калужской области грозит пять лет колонии за хранение пистолета

В Юхновском районе местному жителю грозит до пяти лет колонии за незаконное хранение оружия. В четверг, 17 ноября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина нашел в лесу пистолет Токарева образца 1930 года и хранил его у себя в квартире.

Оружие было пригодно для стрельбы.

Сейчас ведется расследование.

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