Жительница Калуги устроилась на работу и осталась должна 590 тысяч рублей

Жительница Калуги стала жертвой мошенников, когда устроилась на удаленную работу. В четверг, 17 ноября, об этом случае рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Свое резюме она разместила в интернете. Позвонивший незнакомец предложил оказывать посреднические услуги при совершении различных финансовых операций. Калужанка должна была получать с этого проценты.

Женщина установила себе нужную программу и стала совершать банковские операции. В какой-то момент ее карта заблокировалась. Работодатель по телефону объяснил, что нужно подождать. После этого женщина проверила выписку по счету и обнаружила, что на нее оформили кредит, а все деньги вывели.

Общий ущерб оценивается в 590 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция ведет расследование.

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