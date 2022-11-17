Житель Калуги осужден на семь лет за попытку продать наркотики

В Калуге 38-летний мужчина признан виновным в покушении на сбыт наркотиков. В четверг, 17 ноября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Калужанин купил 130 граммов героина и пытался его перепродать через закладки.

Однако до покупателей запрещенное вещество не дошло. Наркоторговца задержали полицейские. Героин изъяли из семи закладок.

Виновника приговорили к семи годам в колонии строгого режима.

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