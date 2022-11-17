В Калужской области мужчина убил знакомого из-за денег
В Людиново завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после убийства, которое произошло в ночь на 24 декабря прошлого года. Подробности в четверг сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.
По версии следствия, двое знакомых поссорились из-за денег, и 41-летний мужчина ударил оппонента ножом.
Во время следствия обвиняемый сначала отказывался от показаний, а потом заявил, что у него есть заболевание, которое не позволяло держать нож в правой руке.
Однако проверка показала, что мужчина здоров. А на его халате нашли следы крови убитого.
В ближайшее время по делу начнется суд. Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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