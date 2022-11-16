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В Калуге пять человек перечислили мошенникам 2,3 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.11.2022 16:01 1 622
В Калуге пять человек перечислили мошенникам 2,3 миллиона рублей

В среду, 16 ноября, управление МВД по Калужской области сообщило об очередных случаях мошенничества. Жертвами в Калуге стали пять человек.

Во всех случаях преступники звонили от имени сотрудников банка. Под разными предлогами они убеждали калужан перечислить свои сбережения на другой счет.

В общей сложности жители Калуги лишились 2,3 миллиона рублей.

Сейчас ведется расследование уголовных дел.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.11.2022 16:01 1 622
Тэги: криминал
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