В Калужской области задержан серийный насильник, нападавший на девушек с 2011 года

Жителя Калужской области обвиняют в нескольких нападениях на девушек. О завершении расследования уголовного дела в среду, 16 ноября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчина попался, когда 30 мая нынешнего года попытался изнасиловать девушку. Он ехал на машине и предложил ей подвезти. Но поехал не по маршруту, а в лес. Девушка сумела вырваться и убежать.

После задержания была проведена экспертиза. Анализы показали, что задержанный ранее уже совершал подобные преступления. 1 сентября 2011 года он изнасиловал 16-летнюю девушку. В августе 2012 года напал на 17-летнюю жительницу Калужской области.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.