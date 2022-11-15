В Калуге бывший замначальника СИЗО оштрафован на миллион рублей

В Калуге районный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника СИЗО-1, которого признали виновным в покушении на получение взятки, превышении служебных полномочий и присвоении денег. Во вторник, 15 ноября, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Следствие выяснило, что замначальника согласился за 125 тысяч рублей передать осужденной мобильный телефон. Деньги женщина должна была перевести, получив в руки смартфон.

Знакомый осужденной передал сотруднику СИЗО телефон и 5000 рублей. Мужчина передал гаджет, но воспользоваться им женщина не смогла, так как нарушение выявила служба собственной безопасности.

Полученные вместе с телефоном 5000 рублей замначальника также присвоил.

Суд оштрафовал виновника на миллион рублей. Кроме того, в течение четырех лет ему запрещено работать на госслужбе.

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