В Калужской области мужчине грозит 15 лет за убийство

В Людиново 41-летнему местному жителю грозит до 15 лет колонии за убийство. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Преступление произошло в прошлом декабре. Обвиняемый выпивал вместе с двумя другими мужчинами. На бытовой почве возник конфликт. И виновник ножом ударил своего собутыльника.

По версии следствия, мужчина попытался избавиться от следов преступления, но его удалось вычислить. Свою вину людиновец не признает, пытаясь переложить ее на другого собутыльника.

В ближайшее время начнется суд.

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