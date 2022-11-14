Житель Калужской области украл породистую собаку из проходящего поезда

В Сухиничах до пяти лет колонии грозит за кражу местному 49-летнему жителю. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в линейном отделе МВД на транспорте.

По версии следствия, он украл трехмесячную собаку породы ксолоитцкуинтли мини из поезда Москва – Климов, пока тот стоял на станции в Сухиничах.

С собакой мужчина убежал. Что именно он в итоге сделал с животным, в полиции пока не уточняют.

Владелец оценил ущерб в 10 000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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