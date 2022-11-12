В Калуге парочка мошенников уносила продукты из магазинов пакетами

В субботу, 12 ноября, УМВД России по Калужской области рассказало о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Предварительно известно, что в Калуге 23-летняя девушка в сговоре со своим 32-летним ранее судимым приятелем уносили продукты из сетевых магазинов.

В одном из магазинов они подошли к кассе с корзиной, полной продуктов. Пока кассир пробивала товар, мужчина складывал «покупки» в пакет. Затем вышел из помещения, оставив свою спутницу якобы оплачивать покупки.

23-летняя калужанка знала, что на ее карте пусто, но попыталась оплатить покупки. Когда не вышло, сказала, что должна взять другую карту у своего спутника.

В итоге они просто скрылись в неизвестном направлении.

Как стало известно, часть похищенного они продали, деньги потратили, а часть продуктов съели.

Полиция установила, что парочка могла провернуть подобное и в другом магазине.

Расследуется дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.