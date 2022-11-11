Юрий Моисеев прокомментировал открытие мемориальной доски в честь Татьяны Романовой

Как мы уже рассказывали, 11 ноября в Калуге была открыта мемориальная доска в честь Татьяны Васильевны Романовой – историка, журналиста, литературного редактора, создателя, автора и идейного вдохновителя калужской Книги Памяти.

Это событие прокомментировал глава городского самоуправления Юрий Моисеев.

- Татьяна Васильевна посвятила свою жизнь великой миссии – сохранить историческую память о подвиге наших земляков и всех бойцов Красной армии, отдавших жизни ради освобождения Калужской земли. До последних дней она работала над очередным томом Книги Памяти. Мемориальная доска на здании архива – лишь малая толика того, что она заслуживает, наш долг – продолжить её дело и навечно сохранить память о подвиге наших отцов и дедов, – подчеркнул он.

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