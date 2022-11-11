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Житель Калуги угнал машину и попался полицейским

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.11.2022 15:39 0 481
Житель Калуги угнал машину и попался полицейским

В Калуге до пяти лет лишения свободы грозит 24-летнему мужчине за угон автомобиля. В пятницу, 11 ноября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, подозреваемый выпивал в одной компании с владельцем машины. В какой-то момент он вышел на улицу, увидел, что машина не заперта, а ключи находятся в замке зажигания.

Долго покататься калужанину не удалось. Его задержали полицейские.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.11.2022 15:39 0 481
Тэги: криминал полиция
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