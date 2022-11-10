В Калуге мужчина лишился селезенки после конфликта на лестничной площадке

В Калуге суд вынес приговор 31-летнему мужчине, которого признали виновным в причинении тяжких травм своему знакомому. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Конфликт произошел в декабре прошлого года на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Валентины Никитиной.

Виновник ножом нанес 18 ударов своему оппоненту. В результате пострадавший лишился селезенки.

Преступника приговорили к трем годам колонии общего режима.

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