Губернатор прокомментировал выступление с захватом заложников в Калуге

Как мы уже рассказывали, 7 ноября в зале филармонии состоялось кино-театрализованное шоу, в рамках которого вооруженные люди захватили в заложники подставных зрителей. Звучали выстрелы из охолощенного оружия. В соцсетях появились критические отзывы. А в среду ситуацию прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

- Большинство тех, кто видел спектакль – высоко оценивают его замысел и патриотичность, те, кто прочитал о нем в соцсетях – критикуют, - заявил глава региона. - Авторы заранее предупредили зрителей о том, что их ждет. О том, что некоторые сцены будут очень натуралистичны. Взрослых с маленькими детьми попросили выйти. Поэтому все, кто захотел – покинули зрительный зал.

По словам Шапши, несмотря на выбранную форму подачи, все, что происходило в зале и на сцене – ничем не отличается от того, что люди читают в телеграм-каналах с фронта.

- В результате зрители, а их было больше 700 человек, ясно дали понять, что спектакль достиг своей цели - в конце зал аплодировал стоя актерам и победе «Вежливых людей» над злом, - прокомментировал Шапша.

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