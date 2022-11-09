Два жителя Калуги приговорены к длительным срокам за 140 свертков героина

В Калуге двое мужчин признаны виновными в торговле наркотиками. В среду, 9 ноября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

В ноябре прошлого года они купили в Подмосковье 140 свертков героина, которые потом пытались перепродать.

48-летний мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима, 45-летний – к шести годам строгого режима.

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