В Калужской области труп мужчины нашли через несколько месяцев после убийства

В Мосальском районе местному жителю грозит до 15 лет колонии за убийство. В среду, 9 ноября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, весной двое мужчин выпивали, поссорились и один несколько раз ударил другого топором по голове. От травм пострадавший умер.

Виновник спрятал тело в сарае. Труп нашли только через несколько месяцев.

В ближайшее время по делу начнется суд.

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