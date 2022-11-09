В Калужской области 28-летнего мужчину обвиняют в убийстве многодетной матери

В среду, 9 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о направлении в суд уголовного дела 28-летнего мужчины из Жиздринского района. Его обвиняют в убийстве многодетной матери.

Преступление произошло в августе нынешнего года.

По версии следствия, мужчина был пьян и во время бытовой ссоры два раза ударил 36-летнюю женщину ножом. После этого он уничтожил следы преступления и скрылся. Пострадавшая скончалась на месте.

Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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