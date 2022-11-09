В Калуге 30-летний мужчина избил обидчика знакомой

В Калуге до трех лет лишения свободы грозит 30-летнему мужчине. По версии полиции, он причинил травмы средней степени тяжести другому человеку. Подробности в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

Как рассказали в полиции, подозреваемый заступился за свою знакомую, у которой был конфликт с соседом. Калужанин нанес мужчине несколько ударов и ушел на улицу.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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