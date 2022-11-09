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Житель Калуги отдал телефонным мошенникам 12 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.11.2022 10:10 0 193
Житель Калуги отдал телефонным мошенникам 12 миллионов рублей

В Калуге еще один человек стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина потерял в общей сложности 12 миллионов рублей, сообщили в среду, 9 ноября, в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин поверял звонившему, который представился сотрудником банка. Тот рассказал, что кто-то пытается получить доступ к банковским счетам мужчины. Чтобы их обезопасить, нужно было сделать переводы на «безопасные» счета.

Житель Калуги пошел в отделение, снял все свои накопления и перевел преступникам. Также он по телефону называл коды из поступающих ему смс. Таким образом на жертву оформили кредитные карты.

О мошенниках калужанин догадался только когда ему сказали, что его квартиры выставлена на аукцион и ее необходимо выкупить.

Сейчас полиция ведет расследование уголовного дела.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.11.2022 10:10 0 193
Тэги: криминал
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