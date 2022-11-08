В Калуге трем мужчинам после драки на свадьбе грозит 10 лет колонии

В Калуге завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после драки на свадьбе, которая произошла в банкетном зале на Грабцевском шоссе в начале августа. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Все началось с конфликта между двумя гостями. На место вызвали полицию.

Сотрудники ППС хотели доставить дебошира в отделение, но он начал сопротивляться. На помощь ему подбежали знакомые. Они избили полицейских.

До 10 лет колонии грозит 24-летнему жениху, 42-летнему отцу невесты и 28-летнему гостю свадьбы. Дело передали в районный суд.

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