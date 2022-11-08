В Калуге двое молодых мужчин украли с дачи все ценные вещи

Двое жителей Калуги 21 и 19 лет подозреваются в краже. Во вторник, 8 ноября, об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

По версии следствия, они вскрыли чужую дачу и вывезли оттуда четыре автомобильных колеса, бензопилу, сварочный аппарат, сабельную пилу, аккумуляторный триммер, шарнирную лестницу, каркасный бассейн, автомобильный телевизор и мотоблок.

Общий ущерб хозяйка оценила в 73 тысячи рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела. Предполагаемым виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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