В Калуге один посетитель бара напал на другого

В Калуге мужчина поступил из бара в больницу с ножевым ранением. О ходе расследования уголовного дела во вторник, 8 ноября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, за столик к потерпевшему подсел другой мужчина. Его попросили уйти, началась ссора. Подсевший мужчина ушел, но потом вернулся и ударил обидчика пряжкой от ремня, в основании которой находился нож.

У пострадавшего зафиксированы легкие травмы.

Подозреваемому 27 лет. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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