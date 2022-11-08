В Калуге шесть человек перевели мошенникам пять миллионов рублей

В Калуге зафиксированы новые случаи мошенничества. Во вторник, 8 ноября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Шестеро пострадавших в общей сложности перевели мошенникам пять миллионов рублей.

Во всех случаях преступники звонили жертвам от имени сотрудников банка и под различными предлогами убеждали калужан совершить переводы.

Сейчас ведется расследование уголовных дел.

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