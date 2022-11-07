Жительнице Калуги на улице сняли порчу за 100 тысяч рублей

В Калуге местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом случае в понедельник, 7 ноября, рассказали в управлении МВД по Калужской области

К пенсионерке на улице подошла женщина, которая рассказала, что на калужанку наложена порча. В этот момент подошла вторая мошенница, которая начала говорить, как ей помогла целительница.

Пожилую калужанку убедили сходить домой за деньгами, которые нужно было положить в пакет, над которым и проводили целительные манипуляции.

Потом женщине вернули пакет, поручив не открывать несколько дней. Но дома пенсионерка не выдержала, посмотрела внутрь и нашли только бумажные листы.

Предполагаемым виновницам грозит до пяти лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.