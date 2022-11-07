Житель Калужской области молотком избил знакомого

В Медынском районе 45-летнего мужчину подозревают в избиении своего знакомого. В понедельник, 7 ноября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, в качестве оружия мужчина использовал молоток. Конфликт произошел, когда они вместе выпивали.

У пострадавшего зафиксированы легкие травмы, хотя ему достались четыре удара молотком по голове.

Предполагаемому виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

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