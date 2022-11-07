В Калужской области чиновники похитили 4 миллиона рублей

Прокурор Калужской области Константин Жиляков утвердил обвинительные заключения и направил в суд уголовные дела в отношении бывшего руководителя и главного бухгалтера одного из муниципальных учреждений в Дзержинском районе. Их обвиняют в хищении почти 4 миллионов рублей, сообщили в понедельник, 7 ноября, в прокуратуре региона.

При этом отмечается, что обвиняемые заключили с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве. Они помогли разоблачить преступные действия бывшего заместителя главы администрации Дзержинского района. От занимаемой должности чиновник уже освобожден.

- Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации находится в завершающей стадии, - пояснили в прокуратуре.

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