Калужане отдали мошенникам за один день 3 миллиона
В полицию обратились трое жителей областной столицы. Один из них рассказал о звонке от якобы сотрудника безопасности финансового учреждения. Потерпевший выслушал указания и исполнил все, что предлагал выполнить собеседник. В итоге калужанин самостоятельно оформил крупный займ и отдал деньги мошенникам.
За один день произошли еще два подобных случая. Оба раза калужане выполняли инструкции телефонных мошенников.
Расследование преступлений продолжается.
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