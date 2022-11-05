Калужане отдали мошенникам за один день 3 миллиона

В полицию обратились трое жителей областной столицы. Один из них рассказал о звонке от якобы сотрудника безопасности финансового учреждения. Потерпевший выслушал указания и исполнил все, что предлагал выполнить собеседник. В итоге калужанин самостоятельно оформил крупный займ и отдал деньги мошенникам.

За один день произошли еще два подобных случая. Оба раза калужане выполняли инструкции телефонных мошенников.

Расследование преступлений продолжается.

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