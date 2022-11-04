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Бывшего калужского министра направили на принудительные работы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.11.2022 11:00 8 4754
Бывшего калужского министра направили на принудительные работы

В четверг, 3 ноября, вступил в силу приговор бывшему министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Алексею Шигапову и его заместителю Александру Маркелову.

Летом их приговорили к 4 и 3 годам принудительных работ за превышение должностных полномочий.

Виновники обжаловали приговор, но областной суд оставил его без изменения, сообщили вечером в четверг в объединенной пресс-службе судов региона.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.11.2022 11:00 8 4754
Тэги: криминал
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