В Калуге 46-летний мужчина пырнул ножом обидчика своей знакомой

В Калуге до 10 лет лишения свободы грозит 46-летнему мужчине, который ударил ножом в живот другого человека. В четверг, 3 ноября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Как рассказали в полиции, подозреваемому позвонила знакомая женщина, которая пожаловалась на своего сожителя.

Калужанин приехал к ней, но обидчика женщины дома уже не было. Зато там была компания, к которой он присоединился. Люди выпивали.

Потом вернулся тот мужчина, на которого жаловалась женщина. Началась потасовка. Подозреваемый взял со стола нож и ударил обидчика своей знакомой в живот.

Травмы оказались тяжелыми.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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