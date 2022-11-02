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В Калуге 40-летний мужчина задержан за кражу золотых украшений

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.11.2022 14:55 0 166
В Калуге 40-летний мужчина задержан за кражу золотых украшений

В Калуге из частного дома пропали золотые украшения. В краже подозревают 40-летнего мужчину, сообщили в среду, 2 ноября, в управлении МВД по Калужской области.

Как считают в полиции, мужчина обходил частный сектор и высматривал, в каком доме никого нет. Потом перелез через забор, выдавил стекло и забрался внутрь.

В доме мужчина нашел золотые украшения, которые продал.

За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.11.2022 14:55 0 166
Тэги: криминал полиция
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