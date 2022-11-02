Житель Калуги лишился 55 тысяч рублей при продаже свадебного платья

В Калуге мужчина продавал через интернет свадебное платье и лишился денег со своих обеих банковских карт. В среду, 2 ноября, об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

На объявление откликнулась девушка. Она сказала, что живет в другом городе, но готова оплатить доставку. Потенциальная покупательница прислала ссылку на сайт компании-перевозчика.

Калужанин вписал на сайте свои данные, указал реквизиты счета, и у него с карты списались деньги. Потом он повторил операцию с другой картой. И опять лишился денег.

Только после этого мужчина понял, что сайт был фальшивым.

В общей сложности калужанин потерял 55 000 рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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