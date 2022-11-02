Двое калужан ночью угнали машину и перекрасили ее в лесу

В Калуге двое мужчин 18 и 24 лет подозреваются в краже. Об этом инциденте в среду, 2 ноября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, преступники ночью пришли во двор, где стояла легковушка. Задняя дверь была открыта. Один из мужчин завел автомобиль, соединив провода, и калужане поехали в лес.

Там они перекрасили машину малярными кистями и сняли номера.

Но долго кататься на чужом авто у них не вышло. Подозреваемые были задержаны.

Сейчас ведется расследование уголовного дела. Предполагаемым виновникам грозит до четырех лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.