Жителю Калужской области грозит пять лет колонии за поездку на машине

В Дзержинском районе местному 37-летнему жителю грозит до пяти лет колонии за то, что он взял чужой автомобиль. Во вторник, 1 ноября, об этой истории рассказали в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, виновник и владелец авто выпивали в одной компании. Во время застолья хозяин машины дал собутыльнику ключи, чтобы тот забрал из салона вещи.

Но мужчина решил сесть за руль и прокатиться. Доехал он лишь до ближайшего кювета.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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