В Калуге мужчина задержан за хранение самодельного пистолета и 14 патронов

В Калуге полицейские задержали 57-летнего мужчину, который хранил дома самодельный пистолет и 14 патронов. Во вторник, 1 ноября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин пояснил, что нашел все это на улице и решил оставить себе.

За незаконное хранение оружие и боеприпасов ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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