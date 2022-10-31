В Калуге 34-летний мужчина украл 730 метров интернет-кабеля

В Калуге 34-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за кражу интернет-кабеля. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, калужанин забирался на чердаки жилых домов и срезал кабель. Потом он сдавал его в скупку металла.

Известно о краже 730 метров кабеля на 88 тысяч рублей.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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