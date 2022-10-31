Два жителя Калуги осуждены за торговлю наркотиками

В Калуге двое мужчин признаны виновными в торговле наркотиками. В понедельник, 31 октября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как выяснили следователи, мужчины 24 и 29 лет через закладку купили 0,33 грамма синтетического наркотика, а потом перепродали его оперативнику, действовавшему под прикрытием. После этого виновников задержали.

Один из мужчин проведет в колонии строгого режима восемь лет, другой – девять лет.

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