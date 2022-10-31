В Калуге мужчина убил пожилую мать, чтобы за ней не ухаживать

В ночь на воскресенье, 30 октября, в Калуге 51-летний мужчина ножом убил 73-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Предполагаемый виновник сам вызвал полицию.

- Как один из мотивов рассматривается нежелание подозреваемого ухаживать за пожилой матерью, страдавшей различными заболеваниями, - рассказали в Следственном комитете.

Калужанин задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас ведется расследование.

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